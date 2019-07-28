أحزاب عربية بإسرائيل شكلت قائمة مشتركة لخوض الانتخابات التشريعية

أعلنت أحزاب عربية في ​إسرائيل​ "أنّها شكّلت تحالفًا لخوض ​الانتخابات التشريعية​ المقرّرة في أيلول المقبل"، وهو أحدث تحالف بين تكتلات صغيرة ساعية إلى الحؤول دون فوز رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​.

وأكّد النائب ​أيمن عودة​، انضمام حزب القائمة العربية الموحّدة إلى "القائمة العربية المشتركة" الّتي تضمّ أيضًا حزب عودة "الجبهة" وحزب ​أحمد الطيبي​ "الحركة العربية للتغيير"، في تحالف مماثل لتحالف انتخابات عام 2015.

وشدّد في مؤتمر صحافي من الناصرة، على أنّ "التحالف سيستخدم كلّ ثقله السياسي من أجل إسقاط حكومة نتانياهو"، لافتًا إلى أنّ "قائمة عربيّة موحّدة ومتينة، هي فقط القادرة على إسقاط حكومة من اليمين".

ومن المقرّر أن يؤكّد التجمّع الوطني الديمقراطي، العضو الرابع في التحالف الّذي قام عام 2015، ما إذا كان سينضمّ إلى "القائمة العربية المشتركة".