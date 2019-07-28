النشرة: اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والفصائل المسلحة بريف اللاذقية

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن "اندلاع ​اشتباكات​ عنيفة بين ​الجيش السوري​ والفصائل المسلحة على محور كبينة ب​ريف اللاذقية​ الشمالي، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي مكثف يستهدف محاور الاشتباك حيث يشن الطيران الحربي غارات جوية على ارتفاع منخفض على تلال كبينة والخضر".

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