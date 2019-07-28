مقتل كنديين اثنين في تحطم طائرة شراعية جنوب مقاطعة ألبيرتا

قتل كنديان اثنان في تحطم طائرة شراعية جنوب غرب مدينة كالجاري بمقاطعة ألبيرتا غرب البلاد.
وأوضحت المتحدثة باسم شرطة المقاطعة لوريل أسكوت في بيان لها أمس أن الطائرة اصطدمت بطائرة سحب في الجو والتي لم تتحطم في الحادث. وأوضحت سكوت أن طائرة السحب كانت من طراز سيسنا 182 وكانت الطائرة الشراعية من طراز سلايشر إيه إس 21.
ولفتت إلى ان "الطيارين على الطائرات الشراعية الحديثة عادة ما يطيرون بشكل روتيني 300 إلى 500 كيلومتر في رحلة واحدة والبقاء لساعات طويلة".
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