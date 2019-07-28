داعش يتبنى الهجوم الانتحاري الذي استهدف نقطة تفتيش للجيش السوري بريف درعا

أعلن ​تنظيم داعش​ مسؤوليته عن هجوم انتحاري وقع عند نقطة تفتيش للجيش السوري في منطقة قريبة من بلدة مليحة العطش ب​ريف درعا​ الشرقي. واسفر الهجوم عن مقتل 6 عناصر من ​الجيش السوري​.

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