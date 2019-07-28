أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، "تقديم منحة بقيمة 50 مليون دولار أميركي إلى "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى- الأونروا"، حيث تهدف المنحة إلى دعم الوكالة لتقديم المشاريع الصحية للاجئين الفلسطينيين وبخاصّة الأمهات والأطفال والفئات الضعيفة، وتنفيذ البرامج التعليمية للطلاب والطالبات لضمان حصولهم على حقوقهم من التعليم، ودعم الوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني يعانون من أوضاع إنسانيّة صعبة".
وثمّنت في بيان، "الجهود الحثيثة الّتي يبذلها المفوض العام للأونروا والعاملين كافّة في الوكالة، لضمان استمرار عمل الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين على أكمل وجه، خصوصًا في ظلّ التحديات المالية المتعلقة بموازنة الوكالة".
وأشادت بـ"مواقف وجهود المانحين الدوليين الّذين يعملون على دعم استمرار عمل الوكالة، لا سيما وأنّه يقع على عاتقها تقديم الخدمات والمساعدات الأساسيّة والحيويّة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يعانون من أوضاع إنسانيّة صعبة، إضافة إلى مساهمتها في بناء مستقبل أفضل للشباب الفلسطيني، من خلال توفير الخدمات التعليمية، وهو ما يتوافق مع سياسة المساعدات الخارجية للإمارات".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الإمارات قدمت منحة بقيمة 50 مليون دولار إلى "الأونروا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.