سلطات الإمارات قدمت منحة بقيمة 50 مليون دولار إلى "الأونروا"

أعلنت وزارة الخارجية ​الإمارات​ية، "تقديم منحة بقيمة 50 مليون دولار أميركي إلى "وكالة ​الأمم المتحدة​ لإغاثة وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ في الشرق الأدنى- ​الأونروا​"، حيث تهدف المنحة إلى دعم الوكالة لتقديم المشاريع الصحية للاجئين الفلسطينيين وبخاصّة الأمهات والأطفال والفئات الضعيفة، وتنفيذ البرامج التعليمية للطلاب والطالبات لضمان حصولهم على حقوقهم من التعليم، ودعم الوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني يعانون من أوضاع إنسانيّة صعبة".

وثمّنت في بيان، "الجهود الحثيثة الّتي يبذلها المفوض العام للأونروا والعاملين كافّة في الوكالة، لضمان استمرار عمل الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين على أكمل وجه، خصوصًا في ظلّ التحديات المالية المتعلقة بموازنة الوكالة".

وأشادت بـ"مواقف وجهود المانحين الدوليين الّذين يعملون على دعم استمرار عمل الوكالة، لا سيما وأنّه يقع على عاتقها تقديم الخدمات والمساعدات الأساسيّة والحيويّة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يعانون من أوضاع إنسانيّة صعبة، إضافة إلى مساهمتها في بناء مستقبل أفضل للشباب الفلسطيني، من خلال توفير الخدمات التعليمية، وهو ما يتوافق مع سياسة المساعدات الخارجية للإمارات".