خارجية إيران: مستعدون لإرسال الصحفية مرضية هاشمي لاجراء مقابلة مع بومبيو

أعلن المتحدث باسم الحكومة ال​إيران​ية ​علي ربيعي​ أن ​طهران​، مستعدة لإرسال الصحفية مرضية هاشمي، والتي احتجزت في ​واشنطن​ سابقا، لإجراء مقابلة مع وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​.

وأوضح ان "بومبيو طلب إجراء مقابلة مع وسائل الإعلام الإيرانية ردا على مقابلات وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​، نحن لا مشكلة لدينا يمكن أن نرسل له السيدة مرضية هاشمي لإجراء مقابلة معه".

وتصاعدت التوترات في ​الخليج​، لا سيما بين إيران و​الولايات المتحدة​، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في أيار، حزيران، وهو ما تنفيه طهران.