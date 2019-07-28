خارجية إيران: مستعدون لإرسال الصحفية مرضية هاشمي لاجراء مقابلة مع بومبيو

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن طهران، مستعدة لإرسال الصحفية مرضية هاشمي، والتي احتجزت في واشنطن سابقا، لإجراء مقابلة مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وأوضح ان "بومبيو طلب إجراء مقابلة مع وسائل الإعلام الإيرانية ردا على مقابلات وزير الخارجية محمد جواد ظريف، نحن لا مشكلة لدينا يمكن أن نرسل له السيدة مرضية هاشمي لإجراء مقابلة معه".
وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في أيار، حزيران، وهو ما تنفيه طهران.
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