تنصيب حازم تحسين أميرا جديدا للإيزيديين في العراق والعالم خلفا لوالده

نصّب المجلس الروحاني الايزيدي، حازم تحسين البالغ 56 عامًا، أميرًا للإيزيديين في ​العراق​ والعالم، خلفًا لوالده.

وجرت مراسم التنصيب في معبد لالش ب​شمال العراق​، أبرز الأماكن المقدسة لدى هذه الأقليّة الدينيّة الّتي تعرّضت لمجازر وتهجير واغتصاب على يد تنظيم "داعش".

وهذه هي المرّة الأولى الّتي يتم فيها تنصيب أمير جديد للإيزيديين منذ 75 عامًا، بعد وفاة والده الأمير تحسين بك، بإحدى مستشفيات ​ألمانيا​، في 25 كانون الثاني الماضي.

ولفت الأمير الجديد، إلى "أنّنا سنعمل مع ​أربيل​ و​بغداد​ لإعادة إعمار قضاء ​سنجار​ (الّذي دمّره تنظيم "داعش" والحرب عليه)، وسنعزّز علاقات الإيزيديين مع مكونات العراق و​إقليم كردستان​ العراق كافّة".