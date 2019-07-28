نصّب المجلس الروحاني الايزيدي، حازم تحسين البالغ 56 عامًا، أميرًا للإيزيديين في العراق والعالم، خلفًا لوالده.
وجرت مراسم التنصيب في معبد لالش بشمال العراق، أبرز الأماكن المقدسة لدى هذه الأقليّة الدينيّة الّتي تعرّضت لمجازر وتهجير واغتصاب على يد تنظيم "داعش".
وهذه هي المرّة الأولى الّتي يتم فيها تنصيب أمير جديد للإيزيديين منذ 75 عامًا، بعد وفاة والده الأمير تحسين بك، بإحدى مستشفيات ألمانيا، في 25 كانون الثاني الماضي.
ولفت الأمير الجديد، إلى "أنّنا سنعمل مع أربيل وبغداد لإعادة إعمار قضاء سنجار (الّذي دمّره تنظيم "داعش" والحرب عليه)، وسنعزّز علاقات الإيزيديين مع مكونات العراق وإقليم كردستان العراق كافّة".
كانت هذه تفاصيل خبر تنصيب حازم تحسين أميرا جديدا للإيزيديين في العراق والعالم خلفا لوالده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.