"أنصار الله" تعلن إطلاق صاروخ باليستي وتدميرمركز لقيادة التحالف بنجران

أعلن المتحدث الرسمي باسم ​الجيش اليمني​ المتحالف مع ​أنصار الله​، العميد يحيى سريع إطلاق ​صاروخ باليستي​ على مركز لقيادة التحالف في ​نجران​.

وأشار سريع إلى أن الصاروخ الباليستي المطلق أصابه هدفه بدقة عالية. وأوضح انه "تم تدمير مركز العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين قادة للتحالف".

ولفت إلى ان "عملية استهداف هذا الموقع الهام، جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة، حيث كانت تدار من خلال غرفه معارك الحدود"، مؤكدا ان "اليد الطولى للقوات المسلحة اليمنية، ستلاحقهم أينما كانوا، وأن بنك أهدافنا يتوسع يوما بعد يوم".