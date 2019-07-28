أعلنت هيئة مراقبة الزلازل الأوروبية ان ​زلزال​ا بقوة 6.3 درجة وقع قرب الساحل الجنوبي لجزيرة هونشو ​اليابان​ية السبت. وأشارت الهيئة الى أن منطقة الزلزال يقطنها نحو 30 مليون نسمة. ولم ترد أنباء عن حدوث أضرار أو سقوط مصابين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال قرب الساحل الجنوبي لجزيرة هونشو اليابانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.