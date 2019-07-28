مقتل وإصابة العشرات في هجوم لـ"طالبان" على ولاية غزني شرقي أفغانستان

قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرين، بهجوم إرهابي نفذته ​حركة طالبان​ من خلال ​عبوة ناسفة​ وسط ​ولاية غزني​ شرقي ​أفغانستان​. وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن العمل الإرهابي من خلال عبوة ناسفة كانت معدة على ​دراجة نارية​. وذكر بيان صادر عن السلطات المحلية للولاية إن "العبوة زرعت وسط الطريق الدولية بين ​كابول​ و​قندهار​ وأدت لمقتل 3 أشخاص".

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