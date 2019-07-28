أعلن الجيش الباكستاني "مقتل ستة جنود خلال دورية قرب الحدود مع أفغانستان في وزيرستان الشمالية بعدما فتح مسلّحون النار من الجانب الأفغاني"، لافتًا إلى أنّ "في هجوم منفصل، قُتل أربعة عناصر من القوات شبه العسكرية في بلوشستان في جنوب غرب البلاد خلال عمليّة ضدّ متمرّدين".
وقدّم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تعازيه لعائلات القتلى، منوّهًا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أحيّي عناصر قواتنا المسلحة الّذين يضحّون بحياتهم في مقاتلة الإرهابيين، حفاظًا على أمن الأمة".
وفي تموز الحالي، شهدت وزيرستان الشمالية الّتي كانت سابقًا محورًا للحرب على الإرهاب، انتخابات محليّة، في خطوة مفصليّة لإعادة شمال غرب البلاد إلى الساحة السياسيّة الباكستانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الباكستاني أعلن مقتل عشرة من جنوده في هجومين منفصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.