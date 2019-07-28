الجيش الباكستاني أعلن مقتل عشرة من جنوده في هجومين منفصلين

أعلن ​الجيش الباكستاني​ "مقتل ستة جنود خلال دورية قرب الحدود مع ​أفغانستان​ في وزيرستان الشمالية بعدما فتح مسلّحون النار من الجانب الأفغاني"، لافتًا إلى أنّ "في هجوم منفصل، قُتل أربعة عناصر من القوات شبه العسكرية في ​بلوشستان​ في جنوب غرب البلاد خلال عمليّة ضدّ متمرّدين".

وقدّم رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​ تعازيه لعائلات القتلى، منوّهًا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أحيّي عناصر قواتنا المسلحة الّذين يضحّون بحياتهم في مقاتلة ​الإرهاب​يين، حفاظًا على أمن الأمة".

وفي تموز الحالي، شهدت وزيرستان الشمالية الّتي كانت سابقًا محورًا للحرب على الإرهاب، انتخابات محليّة، في خطوة مفصليّة لإعادة شمال غرب البلاد إلى الساحة السياسيّة الباكستانية.