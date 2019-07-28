صاندي تلغراف: المهاجرون الأفارقة يسلكون بطريقهم للولايات المتحدة أدغالا موحشة

تحدثت صحيفة "صاندي تلغراف" عن طريق هجرة جديد يسلكه الأفارقة من أجل الوصول إلى ​الولايات المتحدة​، بعد التضييق عليهم في ​أوروبا​، كاشفة ان "​المهاجرين​ الأفارقة أصبحوا يسلكون في طريقهم إلى الولايات المتحدة أدغالا موحشة يتعرضون فيها إلى لدغات الأفاعي القاتلة ويغرق بعضهم في مياه الأنهار الهادرة. ففي الطريق بين ​كولومبيا​ وبنما لا وقت لانتظار العاجز أو المريض أو الذي لا قوة لديه لمواصلة السير. كل ما عليك أن تفعله هو أن تساعد تدفع نفسك إلى الأمام".

ولفتت إلى ان "هذا هو طريق الهجرة من جنوب أميركا إلى شمالها وصولا إلى الولايات المتحدة. ولكن هذا العام شهد موجة هجرة من قارة أخرى".