خارجية عمان: الأمن والاستقرار لن يسودا المنطقة دون إيران

شدد وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، على أن "​الأمن​ والاستقرار لن يسودا في المنطقة بدون ​إيران​، لافتا إلى أن "المنطقة تمر بأزمات مصطنعة وبالنيابة".

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن ابن علوي قوله بعد لقائه الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، انه "يتعين على إيران وعمان بذل جهود مضاعفة لتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في المنطقة ولمواجهة التحديات الراهنة"، موضحا انه "تشهد العلاقات بين ​طهران​ ومسقط تحسنا في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية".

من جهته، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اثر لقائه علوي أن طهران ومسقط هما المسؤولان الرئيسان عن الأمن في ​مضيق هرمز​.