خارجية عمان: الأمن والاستقرار لن يسودا المنطقة دون إيران

شدد وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، على أن "الأمن والاستقرار لن يسودا في المنطقة بدون إيران، لافتا إلى أن "المنطقة تمر بأزمات مصطنعة وبالنيابة".
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن ابن علوي قوله بعد لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني، انه "يتعين على إيران وعمان بذل جهود مضاعفة لتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في المنطقة ولمواجهة التحديات الراهنة"، موضحا انه "تشهد العلاقات بين طهران ومسقط تحسنا في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية".
من جهته، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اثر لقائه علوي أن طهران ومسقط هما المسؤولان الرئيسان عن الأمن في مضيق هرمز.
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