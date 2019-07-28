الاشتراكي: هل مرور احد ابناء البساتين بجانب منزل الغريب يسجل بخانة الكمين ايضا؟

اشارت وكالة داخلية الغرب في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ في بيان، الى انه "بينما كان المواطن ابن بلدة البساتين ريان هشام مرعي عائدا إلى منزله بشكل سلمي ومن دون أن يكون في حوزته أي قطعة سلاح، وأثناء مروره على الطريق العام بجانب منزل الوزير ​صالح الغريب​ تعرض إلى ​إطلاق نار​ من حراس منزل الوزير، ما أدى إلى اصابته بجروح خطيرة أدت الى نقله إلى المستشفى، مع التأكيد أن المواطن ريان هشام مرعي غير حزبي ولا ينتمي إلى صفوف الحزب التقدمي الاشتراكي".

اضاف البيان "السؤال المطروح اليوم، هل أن مرور احد أبناء ضيعة البساتين بجانب منزل الوزير صالح الغريب سيسجل في خانة الكمين أيضا أم أنه اعتداء سافر على مواطن اعزل من قبل حراس منزل ذلك الوزير وهم من اللبنانيين والسوريين".