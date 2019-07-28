تلفزيون إيران: بن علوي بطهران حاملاً رسالة بريطانية تتعلق بالإفراج عن ناقلتي النفط

استقبل وزير الخارجية الإيراني، ​محمد جواد ظريف​، نظيره العماني، يوسف بن علوي، في ​طهران​ لبحث آخر التطورات في ​الخليج​ في ظل أزمة الناقلات النفطية مؤخرا.

وناقش الوزيران العلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار المباحثات بين طهران ومسقط، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية.

يذكر أن بن علوي كان قد زار طهران، في 20 أيار الماضي، وتبادل وجهات النظر مع ظريف حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

من جهته، أفاد التلفزيون الإيراني بان "بن علوي يحمل رسالة من بريطانيا مفادها الإفراج عن ناقلتها مقابل الناقلة الإيرانية".