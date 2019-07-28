روحاني: بريطانيا ستضرر بسبب إيقافها لناقلة النفط الإيرانية

أكد الرئيس ال​إيران​ي، ​حسن روحاني​، خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أن ​طهران​ ومسقط هما المسؤولان الرئيسان عن ​الأمن​ في ​مضيق هرمز​

وشدد على ان "إيران مستمرة في الوقوف أمام أي انتهاكات أو اعتداء على قانون الملاحة الدولية في منطقة ​الخليج​ ومضيق هرمز وبحر عمان". ورأى ان "وجود قوات أجنبية في المنطقة لن يساعد في ضمان الأمن في المنطقة، بل سيكون مساهما رئيسياً في التوتر".

وعن أزمة احتجاز ​بريطانيا​ لناقلة ​النفط​ الإيرانية في ​جبل طارق​، أكد روحاني ان "احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية عمل غير قانوني، وليس لها أي فائدة بالنسبة لها، وسوف يتضرر البريطانيون بالتأكيد إثر ذلك".