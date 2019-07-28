روحاني: بريطانيا ستضرر بسبب إيقافها لناقلة النفط الإيرانية

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أن طهران ومسقط هما المسؤولان الرئيسان عن الأمن في مضيق هرمز
وشدد على ان "إيران مستمرة في الوقوف أمام أي انتهاكات أو اعتداء على قانون الملاحة الدولية في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان". ورأى ان "وجود قوات أجنبية في المنطقة لن يساعد في ضمان الأمن في المنطقة، بل سيكون مساهما رئيسياً في التوتر".
وعن أزمة احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، أكد روحاني ان "احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية عمل غير قانوني، وليس لها أي فائدة بالنسبة لها، وسوف يتضرر البريطانيون بالتأكيد إثر ذلك".
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