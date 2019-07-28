جنبلاط شكر جعجع على موقفه التضامني: لا مخرج للازمة إلا بالاصول القانونية

شكر رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس حزب "​القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​ على "موقفه التضامني معنا، كما نشكر القوات اللبنانية ايضا وبصراحة ليس هناك من مخرج لهذه الازمة الا باتباع الاصول القانونية وضم قضيتي ​الشويفات​ والبساتين سويا و رفعهما اذا اقتضى التحقيق وبعد موافقة ​مجلس الوزراء​ الى ​المجلس العدلي​".

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