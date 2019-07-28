جنبلاط: إجتماع بعبدا غير مفيد اذا لم يوضح لنا اصحاب العلاقة لماذا هذا العداء الجديد

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ إلى ان "التشنج السياسي الحالي وكما عبرت عنه جهة حزبية محلية واقليمية ليس محصورا بالبساتين او ​الشويفات​".

وفي تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ اعتبر جنبلاط أن "اجتماع ​بعبدا​ غير مفيد اذا لم يوضح لنا اصحاب العلاقة المباشرين وليس ابواق النعيق اليومي، لماذا هذا العداء الجديد والذي كنا اطلقنا عليه تنظيم الخلاف، واخيرا اين الطائف؟".

وكان جنبلاط قد حذف تصريحه الذي رأى فيه أن "الازمة التي نتجت عن حادثة البساتين والتي ابتدأت في الشويفات لم تعد محلية وبعض من كلام جهة سياسية نافذة ييشر الى ذلك. الى جانب رفض القبول بالموازنة لاسباب مخالفة للطائف. لذا من المفيد ان نضطلع على الحيثيات الكامنة وراء هذا التصعيد ولا اجد نفعا لاجتماع في بعبدا يتجاوز الدستور".