احبطت مصلحة الجمارك في ​مطار بيروت الدولي​ عملية إدخال كمية من ​الذهب​ غير مصرح عنها، تقدر بما يقارب 8 كلغ مع مواطنين لبنانيين (ج.أ.ج و أ.أ.ج) كانا قادمين من ​اسطنبول​، وكانا يخبئان كمية الذهب بين ثيابهما، وتقدر قيمته بما يقارب 200 الف ​دولار​ اميركي، وقد تم ضبط الكمية وتحويل المواطنين لإجراء المعاملة النظامية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمارك المطار احبطت عملية ادخال كمية من الذهب غير مصرح عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.