رأى رئيس الحزب الدميقراطي النائب السابق ​وليد جنبلاط​، أن "الازمة التي نتجت عن حادثة البساتين والتي ابتدأت في ​الشويفات​ لم تعد محلية وبعض من كلام جهة سياسية نافذة ييشر الى ذلك. الى جانب رفض القبول ب​الموازنة​ لاسباب مخالفة للطائف. لذا من المفيد ان نضطلع على الحيثيات الكامنة وراء هذا التصعيد ولا اجد نفعا لاجتماع في ​بعبدا​ يتجاوز ​الدستور​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: لا اجد نفعا لاجتماع في بعبدا يتجاوز الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.