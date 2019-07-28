الديمقراطي: مناصر للإشتراكي عمد لافتعال اشكال مع حرّاس منزل الغريب بالبساتين

أعلنت مديرية الإعلام في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ أنّه "عند حوالي الساعة 2 بعد منتصف الليل حاول مناصر للحزب الإشتراكي يدعى "ر.م." افتعال اشكال أمام منزل الوزير ​صالح الغريب​ في بلدة البساتين واقتحامه، أمام أعين عناصر ​الجيش اللبناني​ الذين يتمركزون أمام المنزل، ممّا جعل الحرّاس المولجين بحمايته يطلقون النار كردّة فعل على هذا العمل الجبان والمفتعل، والذي يأتي استكمالاً لمخطط اغتيال الوزير الغريب، ممّا أدى إلى إصابة الفاعل في رجله".

ودعت المديريّة في بيان لها، الأجهزة القضائية والأمنية "لاتخاذ التدابير اللازمة بالسرعة القصوى ووضع حدّ لهذا التفلّت والتحريض المتمادي وللإعتداءات المتكرّرة التي تزيد من تهديد السلم الأهلي والإنقسام الداخلي، وتوصل إلى نتائج لا تحمد عقباها".