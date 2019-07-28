قتيل و11 جريحا في اطلاق نار في حديقة ببروكلين في نيويورك

قتل شخص واحد وأصيب 11 شخصا آخرين على الأقل في إطلاق نار على تجمع كبير في ملعب بالهواء الطلق في بروكلين بمدينة ​نيويورك​ الأمريكية ليلة السبت. وأوضحت الشرطة إن الناس تدافعوا مذعورين من مكان الحادث بعد اندلاع إطلاق النار. وذكرت موقع "نيويورك ديلي نيوز" الإخباري الأميركي أن مصدرا بالشرطة قال إن طفلاً واحدًا على الأقل كان من بين المصابين.

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