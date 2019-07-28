ضبط شاحنة مُحمّلة بالملابس في زحلة كان يتم تهريبها عبر الحدود

ضبطت دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة الليلة الماضية شاحنة مُحمّلة بالملابس في زحلة، كان يتم تهريبها عبر الحدود البرية. وقد تمكنت الدورية من توقيف السائق ومرافقه، في حين تمكن اربعة اشخاص مسلّحين كانوا يواكبون الشاحنة في ​سيارة​ "غراند شيروكي" من الفرار في سهل البقاع بعد توقيف الشاحنة وضبطها".

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