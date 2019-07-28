فيوليت الصفدي من صور: اذا لم ننهض بالاقتصاد لن ينهض البلد

قامت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي وتلبية لدعوة من وزير الثقافة ​محمد داوود​ بزيارة ​مدينة صور​ وكانت لها جولة في المدينة وسلسلة محطات ولقاءات سياسية واعلامية.

واستهلت الصفدي الجولة بلقاء متروبوليت صيدا وصور وتوابعها للروم الاورثوذوكس سيادة ​المطران الياس كفوري​ الذي أكد ان العيش المشترك في الجنوب رغم الحروب والهزات السابقة هو اليوم بأفضل حال وان الانسانية وتقبل الاخر هي المباديء التي تحكم الجنوبيين ببعضهم البعض.

بعدها انتقلت خيرالله الصفدي الى لقاء الوزيرة السابقة النائب الدكتوة ​عناية عز الدين​ وتركز البحث على المشاريع التي من شأنها ان تمكن المرأة وتعزز قدراتها وحقوقها وايضًا على المبادرات التي تستهم في زيادة فرص العمل لدى الشباب في قراهم واماكن سكنهم مما يخفف من النزوح الداخلي وينعكس بالتالي ايجابًا على الاقتصاد ال​لبنان​ي.

واختتمت الوزيرة خيرالله الصفدي لقاءاتها باجتماع مع وزير الثقافة محمد داوود الذي اطلعها على ابرز المشاريع التي تقوم بها ​وزارة الثقافة​ انطلاقا من تعزيز المواقع الاثرية في كل منطقة لبنانية، واثنت خيرالله الصفدي على هذه الرؤية، خصوصًا وان في كل مدينة وقرية لبنانية مواقع ثقافية وأثرية فريدة مما يجعل من لبنان كنز اثري ان استثمر من شأنه ان يشكل رافعة للسياحة والاقتصاد في لبنان.

واعتبرت الصفدي أنه اذا لم ننهض بالاقتصاد لن ينهض البلد ولكن المطلوب التهدئة السياسية وتخفيف التوتر "خصوصًا وأننا في الموسم السياحي الذي يتطلب منا ان نرسل صورة تامة وشاملة عن الاستقرار في لبنان"، وردًا على سؤال اعتبرت خيرالله الصفدي أن وزارة التمكين الاقتصادي للنساء والشباب تعمل على صعيد الوطن ويشمل عملها كل المناطق اللبنانية وإطار التعاون لا يستثني احدًا من المعنيين من أجل تحقيق أفضل للأهداف المرجوة.