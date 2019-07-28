موظفو معمل يوريبلاست في إده اعتصموا وقطعوا الطريق رفضا لإقفال المعمل

نفذ عمال معمل "يوريبلاست" في بلدة إده إعتصاما في ساحة البلدة، وقطعوا الطريق المؤدية الى القرى المجاورة والاحياء الداخلية للبلدة، احتجاجا على قرار البلدية إقفال المعمل.
واكد رئيس البلدية بيار ادة أن "المعتصمين هم اخوتنا لكنهم يعتصمون في المكان الخطأ، لأن إقفال المعمل جاء نتيجة 47 عاما من الإهمال وعدم الصيانة، وبقرار من الوزير المختص تم إقفاله ونحن التزمنا القرار"، داعيا أصحاب المصنع إلى "القيام بالتصليحات المطلوبة، ليصار بعدها إلى إجراء الفحوصات اللازمة، فإذا جاءت النتائج بحسب المواصفات المطلوبة، لا مشكلة لدينا كبلدية في إعادة فتح المصنع".
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