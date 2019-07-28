مراد وعد ان يبقى داعماً للتربية الكشفية كما التربية المدرسية

اشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد خلال رعايته السهرة الختامية للمخيم التدريبي التحضيري للشارة الخشبية في جمعية الكشاف العربي في لبنان إلى انه " لفتني في القوانين الكشفية العشرة انها تدعو للصدق و المحبة و الايمان و الاخلاص و احترام الغير و البيئة و الود و الاقتصاد و محبة الطبيعة " و لفت معاليه ان وطننا لبنان بجميع اطيافه يحتاج لهذه الصفات لبنائه و اجياله القادمة على صفات حميدة و مفيدة تساعدنا لنرتقي بهذا الوطن الى حالٍ افضل تمكننا من التأخي و التقارب بعيداً عن اي تفرقة سياسية او مذهبية او مناطقية".
واشاد بنشاط الكشاف العربي في لبنان و تنوعه المناطقي الذي جعل منه رائداً في التدريب و التربية الكشفية على الصعيد الوطني و العربي. ووعد ان يبقى داعماً للتربية الكشفية كما التربية المدرسية باذلاً كل جهوده في حث جيل الشباب على التطوع لخدمة مجتمعه و محيطه من اجل غدٍ افضل.
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