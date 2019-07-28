مراد وعد ان يبقى داعماً للتربية الكشفية كما التربية المدرسية

اشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ خلال رعايته السهرة الختامية للمخيم التدريبي التحضيري للشارة الخشبية في جمعية ​الكشاف العربي​ في ​لبنان​ إلى انه " لفتني في القوانين الكشفية العشرة انها تدعو للصدق و ​المحبة​ و الايمان و الاخلاص و احترام الغير و ​البيئة​ و الود و ​الاقتصاد​ و محبة الطبيعة " و لفت معاليه ان وطننا لبنان بجميع اطيافه يحتاج لهذه الصفات لبنائه و اجياله القادمة على صفات حميدة و مفيدة تساعدنا لنرتقي بهذا الوطن الى حالٍ افضل تمكننا من التأخي و التقارب بعيداً عن اي تفرقة سياسية او مذهبية او مناطقية".

واشاد بنشاط الكشاف العربي في لبنان و تنوعه المناطقي الذي جعل منه رائداً في التدريب و التربية الكشفية على الصعيد الوطني و العربي. ووعد ان يبقى داعماً للتربية الكشفية كما التربية المدرسية باذلاً كل جهوده في حث جيل الشباب على التطوع لخدمة مجتمعه و محيطه من اجل غدٍ افضل.