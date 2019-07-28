إندلاع حريق في أرض في عكار العتيقة بسبب ارتفاع الحرارة وسرعة الرياح

أدى إرتفاع الحرارة واشتداد سرعة الرياح إلى إندلاع حريق في أرض في بلدة ​عكار العتيقة​. وقد أتى الحريق عل مساحة من الأعشاب اليابسة و​النفايات​، وقد عمل عناصر الإطفاء في المنطقة على تطويق الحريق ومن ثم إخماده وتبريده.

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