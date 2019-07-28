أعرب نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزيف قصيفي عن القلق الشديد من الغموض الذي يلفّ مصير رئيس الإتحاد الوطني للصحافيين السودانيين، رئيس إتحاد الصحافيين الأفارقة وعضو الأمانة العامة لإتحاد الصحافيين العرب الصادق الزريقي، بعدما تم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات السودانية.
وأكد أن "الزريقي هو شخصية صحافيّة، اعلاميّة، عربيّة وافريقيّة مرموقة ، ومعروفة في الأوساط الدولية،وتتميّز بحرفيتها وأخلاقها وإنتصارها الدائم للحرية"، لافتا إلى ان "الزريقي هو صديق للبنان واللبنانيين ، وقد ناصر قضاياه في غير إستحقاق. كما أنه داعم للقضية الفلسطينية ولحقّ الشعب الفلسطيني بالحياة في أرض آبائه وأجداده بكرامة وحرية". واستغرب ما يرِد من أنباء متضاربة حول مصير الزريقي، و"يساورنا القلق الشديد من عدم وضوح المعلومات في شأن إطلاق سراحه".
وطالب السلطات السودانية بجلاء حقيقة ما تعرّض له الصادق الزريقي، وإطلاقه اذا كان محتجزًا ، واحترام حرية العمل النقابي، ووقف التعرّض للصحافيين.
كانت هذه تفاصيل خبر قصيفي طالب السلطات السودانية بجلاء حقيقة ما تعرّض له الصادق الزريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.