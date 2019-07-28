قصيفي طالب السلطات السودانية بجلاء حقيقة ما تعرّض له الصادق الزريقي

أعرب نقيب محرّري ​الصحافة​ ال​لبنان​ية جوزيف قصيفي عن القلق الشديد من الغموض الذي يلفّ مصير رئيس الإتحاد الوطني للصحافيين ​السودان​يين، رئيس إتحاد الصحافيين الأفارقة وعضو الأمانة العامة لإتحاد الصحافيين العرب الصادق الزريقي، بعدما تم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات السودانية.

وأكد أن "الزريقي هو شخصية صحافيّة، اعلاميّة، عربيّة وافريقيّة مرموقة ، ومعروفة في الأوساط الدولية،وتتميّز بحرفيتها وأخلاقها وإنتصارها الدائم للحرية"، لافتا إلى ان "الزريقي هو صديق للبنان واللبنانيين ، وقد ناصر قضاياه في غير إستحقاق. كما أنه داعم للقضية الفلسطينية ولحقّ ​الشعب الفلسطيني​ ب​الحياة​ في أرض آبائه وأجداده بكرامة وحرية". واستغرب ما يرِد من أنباء متضاربة حول مصير الزريقي، و"يساورنا القلق الشديد من عدم وضوح المعلومات في شأن إطلاق سراحه".

وطالب السلطات السودانية بجلاء حقيقة ما تعرّض له الصادق الزريقي، وإطلاقه اذا كان محتجزًا ، واحترام حرية ​العمل النقابي​، ووقف التعرّض للصحافيين.