باسيل شدد على ضرورة تأمين عودة آمنة للنازحين إلى بلادهم

لفت وزير الخارجية ​جبران باسيل​ خلال لقائه طلاب برنامج ​السياحة​ السياسية إلى "أن قضية ​النازحين السوريين​ شكلت أعباء كثيرة ونشدد على ضرورة تأمين عودة آمنة لهؤلاء إلى بلادهم"، واضاف: "طالبنا ​المجتمع الدولي​ منذ البداية بتأمين المساعدات للنازحين في بلادهم لا دفع الأموال لهم لتحفيزهم على البقاء في ​لبنان​".

وفي ختام اللقاء، أشارت مستشارة وزير الخارجية المشرفة على البرنامج باسكال دحروج إلى أنه تم تشكيل مجموعات من ​الطلاب​ وتشكيل حلقات حوار من أجل الخروج بأفكار أو مشاريع يمكن العمل عليها أو الافادة منها في وقت لاحق.

هذا وينتقل الطلاب اليوم إلى ​الشوف​ في زيارة سياحية للتعرف على معالم المنطقة هناك.