باسيل شدد على ضرورة تأمين عودة آمنة للنازحين إلى بلادهم

لفت وزير الخارجية جبران باسيل خلال لقائه طلاب برنامج السياحة السياسية إلى "أن قضية النازحين السوريين شكلت أعباء كثيرة ونشدد على ضرورة تأمين عودة آمنة لهؤلاء إلى بلادهم"، واضاف: "طالبنا المجتمع الدولي منذ البداية بتأمين المساعدات للنازحين في بلادهم لا دفع الأموال لهم لتحفيزهم على البقاء في لبنان".
وفي ختام اللقاء، أشارت مستشارة وزير الخارجية المشرفة على البرنامج باسكال دحروج إلى أنه تم تشكيل مجموعات من الطلاب وتشكيل حلقات حوار من أجل الخروج بأفكار أو مشاريع يمكن العمل عليها أو الافادة منها في وقت لاحق.
هذا وينتقل الطلاب اليوم إلى الشوف في زيارة سياحية للتعرف على معالم المنطقة هناك.
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