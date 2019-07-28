تعميم صورة موقوف قام بعمليات سرقة هواتف خلوية من مناطق مختلفة بالضاحية

عممت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بناء على اشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:- ا. ح. (مواليد عام ٢٠٠٢، لبناني)لقيامه بعمليات سرقة هواتف خلوية من مناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية.
وطلبت هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائيةالكائن في الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162/01 أو453143/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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