بزي: علينا أن نتقشف في الكلام السياسي الذي يؤخر في تقدم عجلة البلاد

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ أننا "معنيون باستعمال كل الوسائل الراقية والديمقراطية والحضارية التي تعبر عن مسؤولية وطنية كي نحمي الاستقرار العام، نحن ندرك خطورة اللحظة السياسية التي يعيشها البلد، وندرك حجم المخاطر والتحديات التي تستهدف الجميع على مستوى الوطن، على الجميع أن يرتقوا بأدائهم وسلوكهم وأفعالهم الى مستوى متقدم من الوعي والحكمة من أجل المصلحة العليا للبلاد، قدرنا أن نحافظ على العيش المشترك في هذا البلد ومؤسساته ووثيقة الوفاق الوطني، لا نريد لأحد أن يكون ضحية لتصرفات البعض تحت عناوين وتفسيرات طائفية ومذهبية ضيقة، تعالوا الى كلمة سواء فيما بيننا وبينكم".

ولفت خلال احتفال في حسينية بلدة مارون الرأس إلى انه "بالأمس أنجز ​مجلس النواب​ ​الموازنة​، وهي بإعتراف وشهادة الجميع سوف تنقل ​لبنان​ من مرحلة الى مرحلة أخرى، نحن في "​حركة أمل​" و​كتلة التنمية والتحرير​ سوف نبني على انجاز هذه الموازنة من أجل الإجابة على كل المشاكل والملفات. وبغض النظر عن كل الكلام الذي يدور نعتبر أنها مسؤولية وطنية رفيعة المستوى من أجل أن نطوي صفحة الماضي ونكف عن جلد الذات وجر الأزمات تلو الأزمات، مثلما تعرضت الموازنة الى تقشف في النفقات علينا أن نتقشف في الكلام السياسي الذي لا يقدم بل يؤخر في تطور وتقدم عجلة البلاد، وسوف ننتصر في تثبيت مفهوم ​الدولة​ الوطنية العادلة والقوية ولن ننحدر لا في خطابنا السياسي ولا في عقيدتنا ولا ممارساتنا الى مستوى الضجيج الذي يدور من هنا وهناك، وسنعمل بكل ما اوتينا من قوة من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الشرائح الوطنية ومن أجل دعم أواصر الوحدة الوطنية والسلم الأهلي التي عبر عنها الإمام ​موسى الصدر​ أنها أفضل وجوه الحرب في مواجهة ​العدو الاسرائيلي​، نحن نعمل من أجل تفسير أحلام الناس ليعيشوا بكرامة وحرية وسنبقى في المواقع المتقدمة مع كل الشرفاء من أجل إنقاذ هذا البلد وعدم فقدان ثقة الناس".