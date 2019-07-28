ميقاتي: الدستور ينص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى حصرا

أوضح رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "المادة 95 من ​الدستور​ واضحة وصريحة وتنص على ​المناصفة​ في وظائف الفئة الاولى حصرا، وفخامة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أقسم اليمين بأن يحترم دستور الأمة اللبنانية".

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