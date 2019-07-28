أبو فاعور: وليد جنبلاط هو كرامتنا فليذهبوا هم ومجالس عدلهم

اعتبر وزير الصناعة وائل أبو فاعور ان "الدولة رهينة لبعض الحسابات الداخلية والخارجية"، لافتا الى ان "العشرات من اجدادنا سقطوا دفاعا عن كرامتنا، وللأجداد احفاد وابناء مستعدون كي يسقطوا دفاعا عن كرامتنا، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط هو كرامتنا وإن خاض عباب الجبال خضناها معه"، مضيفا:"مجلس عدلنا في شعبنا وفي عقلنا، فليذهبوا هم ومجالس عدلهم نحن حصانتنا وحصانة وليد جنبلاط من هذا الشعب وهؤلاء الناس لذا نحن لا نخشى شيئا".
وفي كلمة له خلال افتتاح مهرجانات راشيا علق ابو فاعور على اقفال بعض المعامل البقاعية عند مجرى الليطاني مؤكدا ان "هناك مهلا ويجب الالتزام بها وعند الالتزام بمنع التلوث نعود ونفتح هذه المعامل لان بعض اصحاب المصانع لم يصدقوا ان الدولة جدية وعليهم ان يصدقوا".
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