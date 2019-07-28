النشرة: مقتل شخص وجرح 4 آخرين بحادث سير في العباسية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ عن "مقتل شخص وجرح 4 آخرين اثر ​حادث سير​ مروع في ​العباسية​، وقد تم نقل الجرحى الى ​المستشفيات​ للمعالجة".

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