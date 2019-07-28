عراقجي:نتمنى أن يتوصل اجتماع فيينا لقرارات ملموسة حول الاتفاق النووي

أعرب كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي عن أمله في أن يتوصل الاجتماع الذي سيعقد في فيينا اليوم على مستوى نواب وزراء الخارجية بين إيران وأعضاء الاتفاق النووي عن قرارات سريعة وملموسة حول الاتفاق النووي.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعربت عن أملها في أن لا يتأثر اجتماع دول الاتفاق النووي الإيراني بأزمة احتجاز الناقلات بمضيق هرمز وجبل طارق وإعلان واشنطن تكوين تحالف بحري لحماية الملاحة في منطقة الخليج.
وستعقد اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجتماعا طارئا في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأحد بحضور وفود إيران ودول مجموعة "4+1" ومندوب الاتحاد الأوروبي.
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