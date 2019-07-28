عراقجي:نتمنى أن يتوصل اجتماع فيينا لقرارات ملموسة حول الاتفاق النووي

أعرب كبير مساعدي وزير الخارجية ال​إيران​ية ​عباس عراقجي​ عن أمله في أن يتوصل الاجتماع الذي سيعقد في ​فيينا​ اليوم على مستوى نواب وزراء الخارجية بين إيران وأعضاء ​الاتفاق النووي​ عن قرارات سريعة وملموسة حول الاتفاق النووي.

وكانت ​وزارة الخارجية الروسية​ أعربت عن أملها في أن لا يتأثر اجتماع دول ​الاتفاق النووي الإيراني​ بأزمة احتجاز الناقلات ب​مضيق هرمز​ و​جبل طارق​ وإعلان ​واشنطن​ تكوين تحالف بحري لحماية الملاحة في منطقة ​الخليج​.

وستعقد اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجتماعا طارئا في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأحد بحضور وفود إيران ودول مجموعة "4+1" ومندوب ​الاتحاد الأوروبي​.