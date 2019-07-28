طعمة ناشد الحريري الدعوة لجلسة حكومية: ليتحمل كل فريق مسؤوليته

اعتبر النائب السابق ​نضال طعمة​، في بيان أن "التجاذب على إحالة ملف قبرشمون على ​المجلس العدلي​ هو سياسي، يحاول البعض من خلاله فرض ما يريد وإن صرح عكس ذلك، مما يضع الحريصين على استقامة عمل المؤسسات ووحدة المعايير، أمام تحد جديد". وأكد ان "مسؤوليتنا أن نوضح الموجبات التي تفرض إحالة أي ملف على أي هيئة، والإشكالية اليوم أن طرفا في البلد يريد أن يفرض وجهة نظره، وهنا نجد أنفسنا أمام محاولة جديدة للتفرد والاستئثار، مما يشكل خطرا كبيرا على العمل المشترك في البلد".

ورأى أن "المادة 80 من ​قانون الموازنة​ تضع ​النقاش​ الجدي لهوية المواطنة على الطاولة"، معتبرا أن "هذا النقاش يشوه صورة المواطنة، في وقت نحتاج فيه إلى إطار نقاش في البلد يقدمنا جميعا كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن هويتنا الدينية والطائفية والمناطقية والحزبية".

وشدد على "ضرورة كسر سلاح التعطيل الذي يمارس في البلد بين الحين والآخر، أمام كل الملفات العالقة اليوم ولاسيما الضائقة الاقتصادية". وناشد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ "أن يدعو إلى جلسة ل​مجلس الوزراء​ وليتحمل كل فريق مسؤوليته أمام الشعب، فالوقت يجب أن يكون للعمل كيلا نقول مرة جديدة إننا فوتنا الفرصة. فلنكرس منطق الشراكة الحقيقية ليبقى للناس أمل، بعيدا من كل اسئئثار أو استقواء أو مقاطعة".