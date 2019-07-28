داود كرم الشاعر موسى زغيب: نتباهى بشعرائنا الزجالين

اشار ​وزير الثقافة​ محمد داود في كلمة له خلال رعايته حفل تكريم الشاعر موسى زغيب في ​النبطية​ إلى اننا "في ​وزارة الثقافة​ وفي ​لبنان​ نتباهى بشعرائنا الزجالين سحرة الكلمة المغناة وسرعة البديهة وتدفق الصور الشعرية وذلك الاستنفار اللغوي في حفلات القول وتحدي الفرق الزجلية"، لافتا الى ان " ​الاونيسكو​ في العام 2014 ادرجت رسميا فن الزجل اللبناني على لائحة تراث البشرية الثقافي غير المادي ، ما يعني ان فنا لبنانيا عبقريا يكتنز ارثا شفويا هائل الغنى قد انتقل الى العالمية وفي ذلك مساهمة للبنان في مسار الحضارة الانسانية وذاكرتها الجماعية".

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