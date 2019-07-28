أكدت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري للـLBC أن "الدعوة لعقد مجلس الوزراء ما زال مخططاً لها"، مشيرة الى ان "الكلام المتداول حالياً عن استقالة الحريري جراء تراكم الأزمات ليس سوى تمنيات ولم يتم التطرق إليه أبداً".
ولفتت المصادر الى ان "الحريري لم يتحدث عن الاستقالة ولكنه منزعج من الوضع القائم".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري للـlbc: الكلام عن استقالته ليس سوى تمنيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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