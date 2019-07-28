مصادر الحريري للـlbc: الكلام عن استقالته ليس سوى تمنيات

أكدت مصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ للـLBC أن "الدعوة لعقد ​مجلس الوزراء​ ما زال مخططاً لها"، مشيرة الى ان "الكلام المتداول حالياً عن استقالة الحريري جراء تراكم الأزمات ليس سوى تمنيات ولم يتم التطرق إليه أبداً".

ولفتت المصادر الى ان "الحريري لم يتحدث عن الاستقالة ولكنه منزعج من الوضع القائم".