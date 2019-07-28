الجيش: تعرّض دورية لإطلاق نار في محلة تل الأبيض وإصابة عسكري

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان انه "بتاريخه، حوالي الساعة 4.00 في محلة تل الأبيض – بعلبك، وأثناء قيام دورية للجيش بتنفيذ تدابير أمنية بعد وقوع إشكال خلال حفل زفاف في بلدة شعت، تعرّضت الدورية المذكورة ل​إطلاق نار​ من قبل مجهولين، فردت على مصادر النيران بالمثل، وأصيب أحد عناصرها إصابة طفيفة، نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة".

وكان مراسل "النشرة في البقاع قد أفاد بسقوط قتلى وعدد من الجرحى بإطلاق نار خلال اشكال وقع في حفل زفاف بمحلة الفيضة "مفرق يونين" في البقاع الشمالي، وقد جرى نقل الضحايا والجرحى الى مستشفيات المنطقة.