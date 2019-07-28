روسيا بشأن تصميم صاروخ متعدد الاستخدام للأرصاد الجوية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sergey Mamontov صورة أرشيفيةروسيا بشأن تصميم صاروخ متعدد الاستخدام للأرصاد الجوية

أعلن ناطق باسم شركة "تكنولوجيا الصواريخ" الروسية الخاصة أن شركته تعمل على تصميم صاروخ خاص متعدد الاستخدام للأرصاد الجوية.

وقال الناطق إن أول نموذج للصاروخ قد يكون وحيد الاستخدام. لكن نماذج أخرى ستستخدم عدة مرات. وأضاف أن اختبار النموذج أحادي الاستخدام للصاروخ على وشك الانتهاء.

سيكون بمقدور الصاروخ أن يرفع 10 – 15 كيلوغراما من أجهزة الأرصاد الجوية والتجارب التكنولوجية والخاصة إلى ارتفاع 130 كيلومترا.

ويتوقع أن يطلق أول نموذج للصاروخ نهاية العام الجاري.

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هذا وأعلنت إدارة شركة "تكنولوجيا الصواريخ" الروسية الخاصة أنها انتهت يوم 11 يوليو الجاري من اختبار المحرك الفضائي العامل بالوقود السائل وتنوي أن تبدأ إنتاجه الصناعي، وقالت إن الشركة ستستخدم عند إنتاج المحرك تكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد، مشيرة إلى أن 10% من أجزاء المحرك ستنتج باستخدام تلك التكنولوجيا.

وأعلن المكتب الصحفي للشركة أن المحرك الفضائي الجديد قد يستخدم لتدريب الطلاب في الجامعات التكنولوجية. وبعد زيادة قدرته يمكن استخدامه كمحرك رئيس في صاروخ الأرصاد الجوية.

المصدر: تاس

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