شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء قطر يرفضون سياسات تميم بن حمد.. ويدشنون هاشتاج خائن العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج #خائن_العرب قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، حيث كشف المغردون عبر هذا الهاشتاج سياسات تميم بن حمد، الذى اختار الاصطفاف إلى جانب أعداء الأمن القومى العربى، فى خطوة تؤكد خيانته للعرب، ما يجعله عدوا ليس للشعوب العربية فقط، بل لأبناء قطر أيضا الذين باتوا يعانون من أزمات عدة فى ظل تخبط تميم بن حمد وسياساته الفاشلة.

وقال موقع مباشر قطر أن القطريون، الذين غردوا تحت هذا الهشتاج، انضموا إلى مطالبة مباشر قطر الخاصة بمحاسبة تميم بن حمد على جرائمه، التى ارتكبها فى حق الوطن العربى، والعالم الإسلامى، لاسيما وأن مخططات التخريب التى عمل على تنفيذها النظام القطرى لم تتوقف عند حدود منطقة الشرق الأوسط، أو العالم العربى فقط، بل امتدت لتشمل الدول الأوروبية أيضا.

وأضاف مباشر قطر، أنه انطلاقا من دعمها لمحاسبة تميم بن حمد على جرائمه، وتأكيدا على دعمها لمسيرة أبناء قطر الغاضبين من سياسات نظام الحمدين تناشد أبناء الوطن العربى الوقوف ضد خائن العرب تميم بن حمد، حماية لأمننا القومى العربى، وصيانة لسلامة أوطاننا الغالية.