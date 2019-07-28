شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "دينية البرلمان":نلتقى بالجهات المعنية للحج غدا للخروج بموسم متميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عمر حمروش،أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الإثنين للاستعداد لموسم الحج، لافتا أن الاجتماع سيشهد مراجعة ثوابت الحج بهدف الوصول إلى موسم حج متمي.

وأوضح"حمروش"، أن اللجنة دعت كل الوزارات والهيئات المعنيه من ممثلين وزارات الداخليه والصحه والأوقاف والتضامن والسياحه، مؤكدا أن اللجنه ستعمل على تلافى سلبيات العام الماضى، والالتزام من قبل شركات السياحه بضوابط السكن الملائم وتوفير وسائل مكيفه.

ولفت أمين سر لجنة الشئون الدينية، أن اللجنة ستطالب بمحاسبة المتورطين فى عمل تأشيرات مضروبه "تحت مسمى الخروج لغرض السياحة" لحجاج مصريين والتى على أساسها تسبب فى وقف السلطات السعودية لسفر 32 مصرى، تم النصب عليهم.