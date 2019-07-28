شكرا لقرائتكم خبر عن 3 زيارات ميدانية لـ "نقل البرلمان" فى دور الانعقاد الرابع.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365” 3 زيارات ميدانية قامت بها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد، خلال دور الانعقاد الرابع، من واقع تقرير الإنجازات الصادر عن اللجنة.

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى :

1. زيارة تفقدية لموقع حادث قطار محطة مصر الموافق يوم الخميس 28 من فبراير سنة 2019.

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2. زيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء في الفترة من 2 حتى 6 من مايو سنة 2019 لتفقد بعض الموانئ البحرية وميناء طابا البرى وبعض الطرق بالمحافظة.

3. زيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية في الفترة من 17 حتى 20 من مارس سنة 2019، لتفقد مينائى الإسكندرية والدخيلة، والتعرف على ما يتم بهما من أعمال، بالإضافة إلى تفقد بعض الطرق الرئيسية بالمحافظة.