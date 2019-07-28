"الصحفيين الفلسطينين": اتجاه لعقد انتخابات مجلس النقابة نوفمبر القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منتصر حمدان عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينين ،إن هناك اتجاه لعقد المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينين و انتخاب الامانة العامة للنقابة فى نوفمبر المقبل ،مضيفا أن المجلس يتكون من 63 عضو و الأمانة العامة من 21 عضوا .
وأضاف حمدان فى تصريحات له ، أن التحضيرات تشير الى أهمية مشاركة قيادات الاتحاد الدولى للصحفيين و ممثلين عن الاتحاد العام للصحفيين العرب و ممثلين عن النقابات العربية .
وأشار منتصر حمدان الى أن نقابة الصحفيين الفلسطينين نجحت فى خطوات ملموسة فى العمل النقابى فى فلسطين و تمكنت من تحقيق انجازات كبيرة على مستوى مؤسسات الدولة بما فى ذلك اعادة انتخاب نقيب الصحفيين الفلسطينين فى اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولى و تمثيل نقابة فلسطين فى مجلس النوع الاجتماعى التابع للاتحاد الدولى،مشيرا الى أن هذه خطوة بالغة الأهمية بالاضافة للانجازات على المستوى المحلى للمشروعات و الخطط و تنفيذها على مدار خمس سنوات.
وذكر منتصر حمدان عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينين ،أن ذلك يوفر أرضية متينه لعقد مؤتمر عام نوعى قادر على مواجهة التحديات و تطوير مهنة الصحافة فى فلسطين و تعزيز قدرات و مهارات الصحفيبن الفلسطين فى مواجهة مخاطر الاستهداف الاسرائيلى للصحفيين الفلسطينين خاصة فى ظل تصاعد استهداف الصحفيين و الاعتقال و تقييد الحركة و كبت الحريات .
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