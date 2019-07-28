شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل دور اتحاد الشاغلين..تعرف على أبرز تعديلات قانون البناء الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من المتوقع أن تخرج للنور فى مستهل دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب.

وفيما يلى نرصد أبرز هذه التعديلات التى من شأنها تذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء:

1. عالجت القصور الموجود فى القانون القديم.

2. تضمنت تفعيل دور اتحاد الشاغلين.

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3. نصت صراحة على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة.

4. منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك.

5. منحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى.