شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان تبحث تدعيم البنية الأساسية لمنشآت الرى بدور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستتابع خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان أعمال الحماية من أخطار السيول، تدعيم البنية الأساسية لمنشآت الرى وحماية المجارى المائية.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن منظومة الرى من أبرز الملفات التى ستحرص اللجنة على متابعة تنفيذ ما تم حيالها من خطوات على أرض الواقع، وذلك فى الأراضى القديمة والحديثة، لافتا إلى أهمية التطوير للحفاظ على المياه ونسبة الفاقد لتوجيه الاستفادة منها فى مشروعات أخرى.

وأشار الشعينى، إلى أن اللجنة أوصت حال مناقشة الموزانة العامة تعزيز التقديرات الاستثمارية لمصلحة الرى، للقيام بالأعمال سالفة الذكر، موضحا أن هناك العديد من طلبات الإحاطة التى تم مناقشتها على مدار الأعوام السابقة بشأن منظومة الرى، وحماية المجارى المائية، وهذا ما ستحرص عليه اللجنة خلال دور الانعقاد الأخير من خلال التواصل مع التنفيذيين للوقوف على ما تم من خطوات جادة فى هذا الإطار.

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