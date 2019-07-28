ضبط رجل أعمال حاول التهرب من دفع 400 ألف جنيه رسوم جمركية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التهرب الجُمركى، القبض على مالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالقليوبية، لتهربه من سداد رسوم جمركية مستحقة بقيمة تجاوزت 400 ألف جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالقليوبية (مهندس ميكانيكا حر، مقيم مركز شرطة قليوب بالقليوبية)، بالتلاعب في الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك، وذلك من خلال تقديم فواتير مُثبت بها قيم مالية أقل من قيمتها الحقيقية، بغرض التهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها بالمُخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مقر الشركة بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ارتكاب وقائع التهرب الجُمركي، وبمواجهة مالك الشركة أقر بصحة الواقعة، وأبدى استعداده للتصالح مع مصلحة الجمارك بسداد الرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة، قدرت الرسوم الجمركية بمبلغ (409,024 أربعمائة وتسعة ألف وأربعة وعشرين جنيه مصري)، وتم سدادها بالإيصال اللازم بخزينة مصلحة الجمارك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.