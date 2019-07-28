مصرع وإصابة 23 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - اسلام آباد - أ ش أ لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرين؛ جراء الهطول الغزير للأمطار على إقليم خيبر بختنخوا؛ وذلك وفقا لما أعلنته وكالة إدارة الكوارث في باكستان اليوم الأحد. وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن الأمطار الغزيرة تسببت في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة بمدينة "لاهور"، كما تسببت أيضا في قطع العديد من الطرق بأنحاء البلاد.

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