11 واقعة تقود مباحث القاهرة لعصابة احترفت النصب على المواطنين بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شقيقين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد بالزيتون.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة قيام (شقيقين شريكان في شركة لإلحاق العمالة للخارج كائنة بدائرة القسم- مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرام في النصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم خارج البلاد دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشركة المشار إليها، وبالتفتيش عُثر بداخلها على دفتر إيصالات استلام نقدية باسم الشركة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد (11) حادثة نصب بذات الأسلوب، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمان وتهموهما بالنصب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.