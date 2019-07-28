بأسلوب التسلق.. سقوط "لص" المساكن بمحافظتي القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، في القبض على أحد الأشخاص لقيامه بارتكاب 8 وقائع سرقة مساكن بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، أفادت بقيام "عاطل 26 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، بارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب التسلق.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه 8 حوادث بدوائر أقسام "العجوزة – العمرانية - الأزبكية - السيدة زينب - الموسكى - قصر النيل بالقاهرة"، وبإرشاده تم ضبط المسروقات "مبالغ مالية - أجهزة كهربائية ومنزلية - هواتف محمولة - مشغولات ذهبية".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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